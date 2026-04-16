        Amasya'da yaşayan yabancılar Türkçe kurslarına ilgi gösteriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Çeşitli nedenlerle Suluova'ya yerleşen yabancı uyruklular, Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi'ndeki Türkçe kurslarına katılıyor.

        Kursiyerler, eğitim öğretim yılı boyunca hafta içi günde 5 saat ders görüyor.

        Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yavuz Kalleci, AA muhabirine, değişik alanlarda kurs açtıklarını, bunlardan birinin de ileri yaş okuma yazma kursu olduğunu söyledi.

        Bu kursa Suriye, Fas, Afganistan ve Irak uyruklu 6 kişinin katıldığını belirten Kalleci, kursiyerlerin Türkçe okuma yazmayı öğrenerek belge aldıklarını anlattı.

        Yabancı uyruklu vatandaşların Türkçe öğrenmelerinin iş ve sosyal hayata uyumları açısından büyük ihtiyaç olduğunu belirten Kalleci, "Merkezimize ilk geldiklerinde hiç Türkçe bilmiyorlardı ancak azimle kursumuza devam ederek okuma yazmayı öğrendiler. Artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, resmi işlemlerini yapabilen, toplumla uyumlu şekilde yaşayan bireyler haline geldiler." dedi.

        Merkezde Türkçe kursu veren Petek Gürçam ise yabancı uyruklu kursiyerlerin evlilik ya da farklı alanlarda çalışmak için Suluova ilçesine yerleştiğini dile getirdi.

        Yabancı kursiyerlerin Türkçeyi öğrenmek için kurslara ilgi gösterdiğini belirten Gürçam, Türkçeyi öğrenip iş hayatları ile sosyal ortama uyum sağlamalarından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Bugüne kadar farklı milletlerden insanın kurslarda eğitim aldığını anlatan Gürçam, şunları söyledi:

        "Eğitim sürecinde sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda öz güven, sosyal uyum ve iletişim becerilerini de destekliyoruz. Farklı ülkelerden gelen bireylerin aynı ortamda öğrenme sürecine katılması toplumsal birlik ve beraberlik açısından da çok önemli. Onların bu yaşta emek etmeleri, her gün aynı hevesle buraya katılmaları çok değerli. Günlük hayatlarını devam ettirmek için bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar."

        Eşiyle Türkçe kursuna katılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Gulbidin Arab da Suluova'ya çalışmak için geldiğini anlatarak, "Önceden okuma yazmayı bilmiyordum. Burada okuma yazmayı da öğreniyorum. Hastaneye, çarşıya, bir yere kimseden destek almadan gidebiliyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        İki çocuk annesi Afganistan uyruklu Bahar Rahimi de Türkiye'ye eşiyle çalışmak amacıyla geldiklerini dile getirerek, "Şimdi Türkçeyi çok iyi biliyorum, hiç bilmiyordum. Türkiye'de çok mutluyum. Mesela doktora gidiyordum, soruyordum ki, 'Ben ne yapayım?' Şimdi kendim okuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

