Amasya'da heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Saraydık köyü Ballık mezrasında, etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma kapandı.



Ballık Deresi mevkisinde yaşanan heyelan, mezrada yaşayan vatandaşların ulaşımını olumsuz etkiledi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



Yapılan çalışma kapsamında heyelan riski oluşturan alanlar kontrollü şekilde temizlendi. Yürütülen çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, bölgede yapılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, benzer olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır durumda olduğunu ifade etti.

