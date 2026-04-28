        Amasya Haberleri Amasya'da minibüsün otobüs durağını teğet geçtiği kaza kamerada

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir minibüsün otobüs durağını teğet geçtiği kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, S.V. yönetimindeki 05 AEY 955 plakalı minibüs, ilçe merkezinde bir büfenin yanında bulunan otobüs durağını teğet geçerek yan taraftaki kameriyeye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan muayenede 2,87 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücüsüne 50 bin lira para cezası verildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

        Öte yandan, kaza anı KGYS kamerasıyla görüntülendi.


        Görüntüde, minibüsün otobüs durağını teğet geçip yan taraftaki kameriyeye çarptığı görülüyor. Kayıtlarda durakta bulunan 2 kişinin çıkarak minibüse bakması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

