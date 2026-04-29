Göynücek'te 50 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 50 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı.



Başpınar köyünde yapılan ekim çalışmalarına Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici de katıldı.



Dikici, üreticilerle birlikte tohumları toprakla buluşturdu. Ekim sırasında üreticilere gübreleme uygulamaları ve mibzer ayarları konusunda bilgilendirme de yapıldı.



50 dekarlık alanda gerçekleştirilen ekim sonucunda 15 tona yakın rekolte elde edilmesi bekleniyor.

