        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Gümüşhacıköy'de organ bağışı kampanyası düzenlendi

        Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Keçiköyünde organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen çalışmaya, Gümüşhacıköy organ bağışı sorumluları Berna Ulu ve Cemile Kasurka katıldı.

        Etkinlikte vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılırken, köy muhtarı Devrim Kara da çalışmalara destek verdi.

        Muhtar Kara, AA muhabirine, organ bağışının hayat kurtaran önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür bilgilendirme çalışmalarının köyümüzde yapılması çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi açısından büyük fayda sağlıyor. Organ bağışı, birçok hastaya umut oluyor. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        Kara, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, benzer çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

