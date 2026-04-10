Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Gümüşhacıköy'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy'de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında İlçe Emniyet Müdür Vekili Cennet Şahin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Programa kurum müdürleri ve polisler katıldı.

