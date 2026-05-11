Alanya'da bahçeye devrilen okul servisindeki 6 öğrenci hafif yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde okul servis aracının yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı. A.T. (51) idaresindeki 07 C 32220 plakalı Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi, İncekum Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bahçeye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 6 öğrenci sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.