Antalya'da deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya Kemer ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği himayesinde yürütülen etkinliğe, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Burak Gökçe Gökmen ile protokol üyeleri, dalgıçlar, sahil güvenlik personeli ve öğrenciler katıldı.





Antalya'da "Deniz Hep Temiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar ile Kemer'de faaliyet gösteren dalış okullarındaki dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.





Denizden çıkarılan atıklar, kıyıya taşınarak geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

