Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Havalimanı'nda Türk mutfağı tanıtılıyor

        Antalya Havalimanı'nda Türk mutfağı tanıtılıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya Havalimanı'nda tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Havalimanı'nda Türk mutfağı tanıtılıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya Havalimanı'nda tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ndeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Antalya'nın farklı bölgelerine özgü yemekler davetlilere sunuldu. Şefler tarafından hazırlanan geleneksel lezzetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Protokolün yanı sıra gastronomi ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, gülüklü çorba, börülce salatası, kuzu incik, İbradı'nın holuşka yemeği ile Alanya'nın öksüz helvasından oluşan menü ikram edildi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın her geçen yıl güçlenerek kök saldığını söyledi.

        Türk mutfağının yüzlerce yıllık kültürel birikimin önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Şahin, etkinliğin hem Türk mutfağının hem de Türk kültürünün tanıtımı açısından önemli fırsat sunduğunu ifade etti.

        Antalya'nın dünyanın en fazla turist ağırlayan şehirlerinden biri olduğunu anlatan Şahin, geçen yıl Antalya Havalimanı'nın yaklaşık 17,5 milyon yabancı turiste hizmet verdiğini kaydetti.

        Havalimanlarının Türk mutfağının tanıtımı açısından önemli vitrinler olduğunu vurgulayan Şahin, "Türk mutfağı temalı restoranlarımız ve dünyanın çeşitli bölgelerinde açılan Türk restoranları sayesinde Türk mutfağı, Türk kültürü ve gastronomisi dünyaya tanıtılıyor. Bu açıdan Türk Mutfağı Haftası çok çok değerli." dedi.

        Bulundukları restoranın geçen yıl Türk Mutfağı Haftası kapsamında açılışının yapıldığını anımsatan Şahin, işletmenin kısa sürede uluslararası alanda kendi kategorisinde önemli konuma ulaştığını dile getirdi.

        Şahin, Türk turizminin dünyanın önde gelen sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, gastronominin de Türkiye'nin tanıtımında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

        Türk ve Osmanlı mutfak kültürü üzerine çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor da Türk Mutfağı Haftası'nın Türk gastronomisinin gelişimine önemli katkıda bulunduğu söyledi.

        Öte yandan, havalimanının gelen yolcu bölümünde, Antalya'nın yöresel lezzetleri ile Türk mutfağının tanıtılması amacıyla yabancı turistlere turunç kabuğu şekeri ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Antalya'da deniz dibi temizliği yapıldı
        Antalya'da deniz dibi temizliği yapıldı
        Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri çevre temizliği yaptı
        Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri çevre temizliği yaptı
        Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşayan anneye diplomasını deka...
        Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşayan anneye diplomasını deka...
        Başkan Özçelik: "Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışa...
        Başkan Özçelik: "Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışa...
        Özel hastane denetiminde rüşvet iddiası davasında karar çıktı: 3 sanığa 2 y...
        Özel hastane denetiminde rüşvet iddiası davasında karar çıktı: 3 sanığa 2 y...
        Başkan Özçelik personelle bayramlaştı
        Başkan Özçelik personelle bayramlaştı