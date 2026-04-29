Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.Ş'yi (39) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi. Adresi belirlenen hükümlü, Cikcilli Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

