Alanya'da istinat duvarına çarpan panelvanın sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde istinat duvarına çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti. B.U. idaresindeki 07 BVF 385 plakalı panelvan tipi araç, Kestel Mahallesi Dim Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

