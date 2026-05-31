Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da sokaktaki kediler için bırakılan mama kaplarının çalınması güvenlik kamerasında

        Alanya'da sokaktaki kediler için bırakılan mama kaplarının çalınması güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sokaktaki kediler için apartman önüne bırakılan mama kaplarının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 19:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da sokaktaki kediler için bırakılan mama kaplarının çalınması güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sokaktaki kediler için apartman önüne bırakılan mama kaplarının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        ​​​​​​​Fığla Mahallesi'nde uzun süredir sokaktaki kedileri besleyen ve tedavileriyle ilgilenen hayvansever Celil Gündem, apartmanın önüne bıraktığı mama kaplarının yerinde olmadığını fark etti.

        Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gündem, mama kaplarının kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından alındığını tespit etti.

        Duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Gündem, sokak hayvanlarının beslenme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

        Kapları alan kişiye seslenen Gündem, "Eğer bu durumdan kapları alan kişinin haberi olursa, lütfen o tabakları yerine koysun. Eğer gerçekten bir ihtiyacı varsa, ben kendisine maddi veya manevi her türlü yardımcı olmaya hazırım. Ancak ne olursa olsun, bir sokak kedisinin mama tabağına tenezzül edilmesine şahit olmak bizi derinden üzdü. Lütfen o kaplar eski yerine bırakılsın." ifadelerini kullandı.

        Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin kediler için bırakılan mama kaplarını alarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!

        Benzer Haberler

        Traktörün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular, kazaya sebep olan sürü...
        Traktörün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular, kazaya sebep olan sürü...
        Bayram tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu
        Bayram tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu
        Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı neye uğradığını anlamadı
        Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı neye uğradığını anlamadı
        Fenerbahçe Başkan Adayı Safi: 2 yerli ve milli sporcu ile 2 dünya yıldızı t...
        Fenerbahçe Başkan Adayı Safi: 2 yerli ve milli sporcu ile 2 dünya yıldızı t...
        Hakan Safi: "2 yerli, 3 dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz" Fenerbahç...
        Hakan Safi: "2 yerli, 3 dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz" Fenerbahç...
        650 gram doğan 'Leyloş bebek' hayata tutundu (2)
        650 gram doğan 'Leyloş bebek' hayata tutundu (2)