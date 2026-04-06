Alanya'da vinçle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde vinçle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Türkler Mahallesi D-400 karayolunda, Rus uyruklu Natalia Vorobeva (50) idaresindeki 07 MC 5703 plakalı elektrikli motosiklet, A.A. (39) yönetimindeki 07 AYC 586 plakalı vinçle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Vorobeva, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından vinç şoförü gözaltına alındı.

