        Alanya'da vinçle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde vinçle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Türkler Mahallesi D-400 karayolunda, Rus uyruklu Natalia Vorobeva (50) idaresindeki 07 MC 5703 plakalı elektrikli motosiklet, A.A. (39) yönetimindeki 07 AYC 586 plakalı vinçle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Vorobeva, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından vinç şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

