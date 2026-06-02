Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1767 turist geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine 1767 turist getirdi.



Muğla'nın Marmaris ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metrelik gemi, sabah Alanya Limanı'na yanaştırıldı.



Gemide, çoğu İngiliz 1767 yolcu ile 728 personel bulunduğu öğrenildi.



Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.



"Marella Discovery", akşam Limasol Limanı'na hareket edecek.

