Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1767 turist geldi

        Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1767 turist geldi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine 1767 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1767 turist geldi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine 1767 turist getirdi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metrelik gemi, sabah Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu İngiliz 1767 yolcu ile 728 personel bulunduğu öğrenildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

        "Marella Discovery", akşam Limasol Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı Bir k...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı Bir k...
        Corendon Airlines Düsseldorf'tan Curaçao'ya direkt seferlerini başlatıyor
        Corendon Airlines Düsseldorf'tan Curaçao'ya direkt seferlerini başlatıyor
        Alanya'ya lüks kruvaziyer ile bin 767 turist geldi
        Alanya'ya lüks kruvaziyer ile bin 767 turist geldi
        Takılan gaz pedalı ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide kontrolden çıkan...
        Takılan gaz pedalı ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide kontrolden çıkan...
        Sarısu Kadınlar Plajı'na ücretsiz ring seferleri başladı 15 dakikada bir ri...
        Sarısu Kadınlar Plajı'na ücretsiz ring seferleri başladı 15 dakikada bir ri...
        Antalya'da Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlendi
        Antalya'da Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlendi