Antalya açıklarında yardım talebinde bulunan özel teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Aksu ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 5 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aksu ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişi bulunan özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kurtarılarak bota alınan 5 kişi Aksu Sahil Güvenlik İskelesi'ne çıkarıldı.

