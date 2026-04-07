Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ALDAŞ'a yönelik soruşturmada Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu yargılanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin yürütülen soruşturmada, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince cezaevindeki şüpheli Muhittin Böcek'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alındı.

        Hakimlik, Böcek'in "zimmet" ve "zimmet suçlarının işlenmesine göz yumma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

        - Olay

        Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddialarıyla ilgili 14 Ocak'ta aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu ve 1'inin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirilmişti.

        Gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan yargılanmasına devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Benzer Haberler

        Eski SGK müdürü ve 2 başmüfettişin yargılandığı davada müştekiden dikkat çe...
        Antalya'da yılın serbest fotoğraf ödülü İHA'ya
        Ambulans kapatılan yol sebebiyle olay yerine ulaşamadı, kalp krizi geçiren...
        Belediye şirketi üzerinden zimmet iddiası: Muhittin Böcek hakkında tutuklam...
        Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        ALDAŞ soruşturmasında Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
