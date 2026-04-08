Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını yeniden sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasını bu sezon ikinci temsiliyle sanatseverlerle buluşturdu.





Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ilk temsiliyle beğeni toplayan eser, ikinci sahnelenişinde de yoğun ilgi gördü. Rejili konser formatında sahnelenen yapımda salonu dolduran izleyiciler, sanatçıları performanslarının ardından uzun süre alkışladı.



"Saraydan Kız Kaçırma" operası, 18. yüzyılda yaygınlaşan "Türk modası"nın dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. Mehter müziğinin ritmik yapısından izler taşıyan eser, bestecinin özgün yorumuyla sahneye aktarılıyor.



Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın üstlendiği eserin dekor ve kostüm uyarlaması Zekiye Şimşek, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor. Antalya DOB Orkestrası'nı Hakan Kalkan yönetirken, koro Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eserin başkemancılığını Sibel Aydın yaptı.



Temsilde "Belmonte"yi Ulaş Kocatürk, "Osmin"i Enis C. Kızılgül, "Constanze"yi Ş. Sılay Erman, "Blonde"yi İrem Başak Alkan, "Pedrillo"yu Fatih Kayhan ve "Selim Paşa"yı M. Yusuf Yıldız canlandırdı.



"Saraydan Kız Kaçırma" operası, 25 Nisan saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.



Eserin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

