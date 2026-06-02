        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Fashion Week 2026, "Yankılanan Yüzeyler" defilesiyle başladı

        Antalya'da 9'uncu kez moda dünyasını buluşturan Antalya Fashion Week (AFW) 2026, Belma Özdemir'in "Yankılanan Yüzeyler" defilesiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Antalya'da 9'uncu kez moda dünyasını buluşturan Antalya Fashion Week (AFW) 2026, Belma Özdemir'in "Yankılanan Yüzeyler" defilesiyle başladı.


        Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen moda haftasında, Anadolu'nun zengin motifleriyle dokunmuş halı ve kilimlerden hazırlanan koleksiyon, "Yörük" konseptiyle moda dünyasının beğenisine sunuldu.

        Özdemir'in Türk halılarından ilhamla oluşturduğu özgün koleksiyonunu Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile yurt dışından gelen moda profesyonelleri ilgiyle izledi.

        Antalya'da 4 Haziran'a kadar sürecek AFW kapsamında gerçekleştirilecek Tuğçe Özkurt, Cihan Nacar, Kristina Kibovskaya (Rusya), Chinara Yelmuratovna (Kazakistan), Snim (Dubai), Big Brooch (Rusya) ve Alla Zhelaretti (Rusya) defileleri ile kentte moda rüzgarı esecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

