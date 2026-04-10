Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.



Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Zaimoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti. Teşkilatın sayısız fedakarlık ve kahramanlık örneği sergilediğini ifade eden Zaimoğlu, polislerin Antalya'da da kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliği için gece gündüz görev yaptığını kaydetti.



Gücünü kanunlardan ve milletten alan Türk polisinin, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde görevini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Zaimoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün polislik mesleğine ilişkin sözlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu dile getirdi.



Zaimoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere ve emeklilere ise şükranlarını sunduklarını sözlerine ekledi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından heyet, Uncalı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



- Muğla



Muğla’da, Türk Polis Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.



Program kapsamında ekipler, polis araçlarıyla şehir turu attı.



Daha sonra Kurşunlu Camisi’nde cuma namazı sonrası Mevlid-i Şerif okundu, şehit polisler için lokma dağıtıldı.



- Burdur



Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme stantları açıldı.



Ulu Cami'de şehitler anısına mevlit okutuldu.



- Isparta



Isparta’da Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

