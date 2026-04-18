        Antalya'da 18. Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi başladı

        Antalya'da 18. Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi başladı

        Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen "18. Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi" Antalya'da başladı.

        Giriş: 18.04.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Derneğin kuruluşunun 59. yılı kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, 300'ü aşkın erişkin ve pediatrik hematoloğun yanı sıra hematoloji alanında çalışan temel bilimci hekimler ve araştırmacılar katılıyor. Kongrede ayrıca yurt dışından yaklaşık 25 bilim insanı yer alıyor.


        Program kapsamında 27 bilimsel oturum, 5 sözlü sunum oturumu ve 6 uydu sempozyumu düzenlenirken, alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ele alınıyor.

        Türk Hematoloji Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap, yaptığı açıklamada, kök hücre nakli ve hücresel tedavi uygulamalarının güçlü bir ekip çalışması gerektirdiğini belirtti.


        Mehtap, "Bu sürecin vazgeçilmez unsurlarından hemşireler ve teknisyenlere kongre kapsamında bu programlar düzenlenmekte, sahada görev yapan sağlık profesyonellerine güncel bilgi ve uygulamaların aktarılması hedeflenmektedir." dedi.

        Kongrede öne çıkan başlıklardan birinin de CAR-T hücre tedavileri olduğunu dile getiren Mehtap, şöyle konuştu:


        "CAR-T tedavisinde en önemli sorunlardan birisi yüksek maliyet ve teknolojiye erişim. Ülkemizde son 1 yıl içinde Sağlık Bakanlığımızın girişimleriyle bu tedaviye ulaşım için önemli adımlar atılmıştır. Mart itibarıyla CAR-T üretebilecek seviyeye gelinmiş bazı hastalar bu tedaviye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllar içerisinde de bu tedavi giderek yaygınlaşacaktır."

        Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu ise kök hücrelerin, kemik iliğinde bulunan ve kan hücrelerini üreten ana hücreler olduğunu belirtti.

        Naklin hastanın kendi hücreleriyle yapılması durumunda "otolog", sağlıklı bir donörden alınan hücrelerle yapılması halinde ise "allojeneik" olarak adlandırıldığını anlatan Ateşoğlu, bu yöntemin özellikle bazı kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezliğinde uygulandığını ifade etti.

        - Türkiye'de nakil sayıları artıyor

        Türk Hematoloji Derneği Saymanı Prof. Dr. Oral Nevruz da Türkiye'de kök hücre nakillerine ilişkin verileri paylaştı.

        Nevruz, Türkiye'de ilk otolog naklin 1984'te, ilk allojeneik naklin ise 1985'te gerçekleştirildiğini kaydederek, 2025 yılında 1681 allojeneik, 2534 otolog nakil sayısına ulaşıldığını dile getirdi.

        Ülkede 115 pediatrik ve erişkin nakil merkezinde hizmet verildiğini belirten Nevruz, nakil sayılarının gelecek yıllarda artmasının beklendiğini ifade etti.

        Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İnci Alacacıoğlu ise CAR-T hücre tedavilerindeki güncel gelişmelere değinerek, özellikle dirençli ve nüks eden kan kanserlerinde önemli başarılar elde edildiğini söyledi.


        Alacacıoğlu, yeni nesil yaklaşımlar arasında çoklu hedefli CAR-T hücreleri, daha düşük toksisiteye sahip CAR-NK hücreleri ve in-vivo CAR-T teknolojilerinin yer aldığını anlatarak, bu tedavilerin gelecekte daha geniş hasta gruplarına ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

