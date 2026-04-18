        Antalya'da "Venera Ensemble" konseri yapılacak

        Antalya'da "Venera Ensemble" konseri yapılacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konserini 20 Nisan'da sanatseverlerin izlenimine sunacak.

        Giriş: 18.04.2026 - 12:49
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Venera Ensemble konseri, 20 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

        Venera Ensemble, yüzlerce yıldır Anadolu ve Avrupa topraklarına sinen kadın ruhunu opera sahnesinde seyirciyle buluşturacak.

        Programda Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Francis Poulenc ve Manuel Penella gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra Anadolu türküleri "Gaziantep Yolunda" ve "Yemen Türküsü" de yer alıyor. Konser, "Hungarian Dance No. 5", "Les chemins de l’amour", "Don Gil de Alcala", "Yovano Yovanke" gibi eserlerle farklı coğrafyaların müzikal renklerini aynı sahnede buluşturacak.

        Venera Ensemble konserinde mezzo soprano Gülçin Gültekin ile Medine Tuganova solist sanatçı olarak sahnede yer alacak.

        Keman grubunda Elvan Şekercioğlu, Ezgi Zirek, İlkay Candan, Angela Bivol, Eda Berkin ve Ceren Kayalp görev alırken viyolada Selen Keser ve Pınar İnan, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok ve Doğa Sayğı, kontrbasta Pelin Atay, flütte Dilan Oğuz, klarnette J. Nilay Canca ve arp sanatçısı Senem Çin eşlik edecek.

        Konserde ayrıca bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak, koreografileriyle sahneye görsel bir anlatım kazandırarak müzikal yapıyı dans diliyle tamamlayacak.

        Biletler, Antalya DOB gişeleri ile "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

