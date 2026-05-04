Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da devlet korumasındaki çocuklar fotoğraflarını sergiledi

        Antalya'da devlet korumasındaki çocuklar fotoğraflarını sergiledi

        Antalya'da devlet korumasındaki çocukların çalışmalarından oluşturulan "Açık Kadraj: Doğada Fotoğraf ve Güneş Baskı Atölyesi" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 17:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da devlet korumasındaki çocuklar fotoğraflarını sergiledi

        Antalya'da devlet korumasındaki çocukların çalışmalarından oluşturulan "Açık Kadraj: Doğada Fotoğraf ve Güneş Baskı Atölyesi" sergisi açıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı işbirliğiyle, "Işığı Yönet, Doğayı Sanatla Keşfet" projesi kapsamında hazırlanan sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Antalya Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan 12-17 yaş aralığındaki 30 çocuğun özgün çalışmalarından oluşan sergide, 59 çalışma yer aldı.

        Çocukların doğaya kendi bakış açılarını yansıtan dijital doğa fotoğraflarının bulunduğu sergide, bitkilerin güneş ışığıyla kağıt üzerinde sanatsal formlara dönüştüğü "güneş baskı" çalışmaları da dikkati çekti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların topluma kazandırılması gerektiğini belirtti.

        Devlet korumasındaki çocukların herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Sökmen, "Bu çocuklar, devlet korumasındaki çocuklar. Sanki Sosyal Hizmetlerin çocuklarıymış gibi bir algı var. Devlet korumasında, hepimizin sorumluluğunda olan çocuklar. Bunlara dokunmamız, bir tanesini topluma kazandırmamız inanın ki kendi imkanlarıyla buraya gelen öğrencilerden daha kıymetli benim için." diye konuştu.

        Çocukların akademik olarak üniversitelere kazandırılmasının önemine de değinen Sökmen, her birinin sanat, spor ya da akademik alanda hayata hazırlanması gerektiğini vurguladı.

        Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Mutluer de devlet korumasındaki çocuklar ve gençler için yapılan bu tür etkinliklerin, psikolojik sağlamlığı destekleyen koruyucu ruh sağlığı çalışmaları olduğunu söyledi.

        Mutluer, çocukların doğayla temas etmesi, üretmesi ve kendi bakış açısını görünür kılmasının özgüven, aidiyet, umut ve kendilik algısı açısından güçlendirici bir deneyim olduğunu kaydetti.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Büyükkol ise projenin, genç bireylerin doğayla bağ kurabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve estetik bir bakış geliştirebilmeleri açısından değerli olduğunu ifade etti.

        Öğretim görevlisi ve proje yürütücüsü Ezgi Bilgin, gençlerin sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, özgüven kazanmaları ve doğa ile bağ kurmalarının öncelikli hedeflerinden olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Hıdırellez öncesi gül satışı arttı
        Hıdırellez öncesi gül satışı arttı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyo...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyo...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyece...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyece...
        Turkish Airlines Open Turnuva Direktörü Zamora: Organizasyon kusursuz geçti
        Turkish Airlines Open Turnuva Direktörü Zamora: Organizasyon kusursuz geçti
        Milli sporcu boynuna olta iğnesi saplanan deniz kaplumbağasını kurtardı
        Milli sporcu boynuna olta iğnesi saplanan deniz kaplumbağasını kurtardı