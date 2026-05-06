Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mandırlar Mahallesi Altınoluk Caddesi'ndeki kauçuk geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar oluştu.
Ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.