Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Mandırlar Mahallesi Altınoluk Caddesi'ndeki kauçuk geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar oluştu.



Ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin çalışması sürüyor.

