Antalya'da gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 151 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Döşemealtı ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. -



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoda yapılan aramada, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ile 2140 elektronik eşya ele geçirildi.



Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

