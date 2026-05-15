Antalya'da gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 151 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Döşemealtı ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. -
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoda yapılan aramada, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ile 2140 elektronik eşya ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
