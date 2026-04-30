        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 olayda 9 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        "Rüşvet" suçundan yakalanan 2 ile "tefecilik" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 2 firari hükümlü yakalandı.

        İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 10 bin 840 kaçak makaron, 9 bin 730 kaçak ilaç, 1667 paket kaçak sigara, 240 litre kaçak içki ile 25 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
