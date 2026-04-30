Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.



Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 olayda 9 şüpheliye adli işlem yapıldı.



"Rüşvet" suçundan yakalanan 2 ile "tefecilik" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 2 firari hükümlü yakalandı.



İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 10 bin 840 kaçak makaron, 9 bin 730 kaçak ilaç, 1667 paket kaçak sigara, 240 litre kaçak içki ile 25 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.







