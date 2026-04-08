        Antalya'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Balık tutmak için 29 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mesut Çetin'in (56) bulunması için komando birliği, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.


        Zorlu arazi şartları ve geniş bir alanda 10 gündür gerçekleştirilen çalışmalarda dronla havadan bölge taranıyor, botlarla da denizde arama yapılıyor.


        Jandarma ekipleri, 31 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Çığlımuğar mevkisinde Çetin'e ait araç ve balık tutma malzemelerine ulaşmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

