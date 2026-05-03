        Antalya'da kent ulaşımı için motorize ekipler kuruldu

        Antalya'da kent ulaşımı için motorize ekipler kuruldu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla motorize ekipler kurdu.

        Giriş: 03.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım hizmetlerinin daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde yürütülmesi için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.


        Büyükşehir Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde sinyalizasyon arızaları, kavşak yoğunlukları ve trafik işaret levhalarındaki sorunlara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla yeni motorize ekipler kuruldu.


        Motorize ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve uzaktan erişim ya da akıllı kavşak sisteminin bulunmadığı noktalarda görev yapacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Sinyalizasyon Birim Sorumlusu Onur Yıldız, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, "Yeni kurulan motorize ekiplerimiz sayesinde özellikle pik saatler başta olmak üzere uzaktan erişim ve akıllı kavşak sisteminin olmadığı noktalarda daha etkin görev alınacak. Arızalara ve kavşak yoğunluklarına çok daha hızlı ve anlık müdahaleler sağlanacak. Yeni motorize ekiplerimiz sayesinde kavşaklarda oluşan anlık yoğunluklara, arızalara ve değişmesi gereken deforme olmuş trafik levhalarına daha hızlı müdahale sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        - Halk otobüsleri denetlendi


        Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli, konforlu ve sağlıklı koşullarda faydalanabilmesi amacıyla halk otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.


        Yoğun kullanılan duraklarda yapılan uygulamalarda, araçların ve sürücülerin belirlenen kurallara uyup uymadığı incelendi.


        Denetimlerde halk otobüslerinin klima sistemleri, engelli rampaları, engelli koltuk kemerleri, araç içi hijyen koşulları, sürücü evrakları ve sürücülerin kılık kıyafet kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Ayrıca sürüş ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek gereksiz aksesuar kullanımı ile havalı korna gibi mevzuata aykırı eklemeler denetlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde görevli Saha Şefi Hüseyin Yavuz, denetimlerin hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti için sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:


        "Sürüş ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek gereksiz aksesuar kullanımı, havalı korna gibi eklemeler, otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları, engelli koltuk kemerleri, hijyen koşulları, sürücü evrakları ve sürücülerin kılık kıyafetleri denetimlerde tek tek kontrol edildi. Mevzuat kurallarına uygun olmayan uygulamalar için cezai işlem uygulandı." ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

