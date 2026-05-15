Antalya'da özel bireyler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi

Antalya'da Engelliler Haftası kapsamında 15 özel birey için temsili asker uğurlama töreni gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Hizmet Binası önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Temsili askerlik yapacak engelli bireylere asker kınası yakılmasının ardından gençler ve aileleri, davul zurna eşliğinde halay çekerek günü kutladı.



Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirecek bireyler, boyunlarına al yazmaları takılarak birliklerine uğurlandı.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Karavural, Engelliler Haftası'nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.



Törenin özel bir etkinlik olduğunu aktaran Karavural, "Bugün sizleri büyük bir gururla Peygamber ocağına uğurluyoruz. Askerlik görevinizi sağ salim tamamlayıp tekrar aramıza dönmenizi diliyoruz. Bizleri en güzel şekilde temsil ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Törene, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, birim müdürleri, belediye personeli ve aileler katıldı.

