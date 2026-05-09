Antalya'da park halindeki yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil yandı. Dikmen Mahallesi'nde Fadi D'ye ait park halindeki 80 MA 2784 plakalı otomobil evin önünde yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü. Yangında otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

