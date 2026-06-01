Antalya'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Antalya'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadesi yer alan sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda paylaşımı yapan kişinin 17 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi. Harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

