        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da uygun koşullarda taşınmayan yoğurtlar imha edildi

        Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsünde uygun koşullarda taşınmadığı tespit edilen yaklaşık 1 ton yoğurt imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürütülen denetimler sırasında Konya'nın Ereğli ilçesinden Antalya'ya gelen otobüsün bagajında yoğurtların bulunduğu koliler kontrol edildi.

        Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen ürünlere el konuldu.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirlenen yaklaşık 1 ton yoğurt, kontrollü şekilde imha edildi. Usule aykırı taşıma yapan firmaya da cezai işlem uygulandı.

        Otogar Zabıta Amiri Mustafa Kaya, usulsüz taşınan gıdalara yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ekiplerin dikkati üzerine otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtların tespit edildiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "Ürünlerin uygun şartlarda taşınmadığını değerlendirerek kontrol sürecini başlattık. Sahibi geldiğinde el koyma işlemini gerçekleştirdik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Yapılan incelemede soğuk zincirin bozulduğu belirlendi. Bunun üzerine ürünler terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Et, balık, süt ve süt ürünleri gibi soğuk zincir gerektiren gıdalarla ilgili denetimlerimiz aralıksız devam ediyor."

        Kaya, halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsaade etmediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

