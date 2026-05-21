Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.



Çaltı Mahallesi’nde Meryem Oktay’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.



İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

