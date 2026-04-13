Antalya'da zabıtaların pazarda bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından pazarda bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki cumartesi pazarında rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, tezgah önünde cüzdan buldu.
İçerisinde banka kartı, 2 reşat altın, 1 tane 14 ayar altın kolye, 1840 lira nakit para ve bir miktar yabancı para bulunan cüzdan muhafaza altına alındı.
Ekipler, cüzdan sahibine ulaşabilmek için anons yaptı.
Bunun üzerine, sahibi olduğu tespit edilen 79 yaşındaki B.C'ye cüzdanı teslim edildi.
