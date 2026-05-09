Antalya'daki Ruslar Zafer bayramlarını kutladı

Antalya'da yaşayan ve tatil amacıyla kentte bulunan Rus vatandaşları, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümünü etkinlikle kutladı.



Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu tarafından organize edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı programı, Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan Dinler Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda Rus vatandaşı katıldı.



Programa iştirak eden Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, "Zafer Bayramı'nı kutlamak üzere bir araya geldik. Programımıza Antalya'ya tatile gelen ve burada yaşayan vatandaşlarımız katıldı. Kendilerine çok teşekkür ederiz." dedi.



Katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Sergide, savaş dönemine ait fotoğraflar ve çeşitli görseller yer aldı.



Etkinlik kapsamında savaşta yaşamını yitiren askerler için Arapça, Rusça ve Türkçe dualar edildi. Daha sonra Dinler Bahçesi içerisinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.



Program, çocukların da yer aldığı çeşitli etkinliklerle devam etti.







