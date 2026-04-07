Antalya'nın Demre ilçesinde kerpiç evin odası ve sundurması çöktü

Antalya'nın Demre ilçesinde bir kerpiç evin odası ve sundurması çöktü.



Karabucak Mahallesi'ndeki bir evin odasının ve sundurmasının çöktüğü bilgisi üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



İlk belirlemelere göre olay sırasında evde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri, çalışma başlattı.



Demre Kaymakamı Emin Bağlı ile İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran'ın da olay yerine giderek bilgi aldıkları öğrenildi.

