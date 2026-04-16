Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayacak. Geride kalan 29 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor. TÜMOSAN Konyaspor ise haftaya 34 puanla 10. sıradan girdi. Kadrosunda eksik oyuncunun bulunmadığı kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçını kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

