        Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına galibiyet için gidiyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Akdeniz ekibinin teknik direktörü Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü Eyüpspor'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

        Ligde kalma yolunda Eyüpspor galibiyetiyle çok önemli bir adım attıklarını belirten Uğurlu, iyi performanslarını Beşiktaş karşısında sürdürmek istediklerini dile getirdi.

        Beşiktaş'a karşı teknik direktörlük kariyerinde mağlubiyet almadığına dikkati çeken Uğurlu, şunları söyledi:


        "Beşiktaş maçlarında özellikle deplasmanlarda iyi sonuçlar aldım. Beşiktaş tabii büyük bir camia. İyi oyunculara sahipler ve son haftalarda iyi oynuyorlar. Çok daha dengeli ve takım halinde oynayan bir takım. Aldığı puanlar da ortada. Çok zor bir maç olacak bizim adımıza. Beşiktaş maçı çok zor ama biz hangi deplasman olursa olsun galibiyet için gidiyoruz. Bu hafta da galibiyet için gideceğiz. Umarım istediğimiz oyunu ortaya koyup oradan 3 puanla ayrılırız."

        Her maça aynı konsantreyle çıktıklarını aktaran Uğurlu, "Teknik direktörlük kariyerimde büyük takımlara karşı iyi bir istatistiğe sahibim ama bu bireysel konsantrasyonla olacak bir şey değil. Burada doğru analiz, doğru oyun planı ve oyuncuların o kurguyu uygulamasıyla alakalı. Bunu büyük maçlarda çok fazla ortaya koyduk. Beşiktaş maçında alacağımız 3 puan bizi ciddi anlamda ligde tutacaktır." diye konuştu.




        - "Ligde herkes birbirini yenebiliyor"

        Ligde bir puan hedefi koymak yerine maç maç değerlendirme yaptığını dile getiren Uğurlu, şöyle devam etti:

        "Hangi maç kolay, hangi maç zor bu haftalarda çok anlaşılmıyor. Üst sıralarla oynadığımız takımlardan puan aldık, alttaki takımlara ise puan kaybettik. Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Son haftalarda çok fazla mücadele eden, isteyen takımlar oluyor. Oyun olarak artık çok bakmıyoruz. İyi bir oyun oynayalım, onu geliştirelim dönemini geçtik. İyi mücadele edip, çok fazla isteyip ve bunu rakibe hissettirerek puan ya da puanlar almayı amaçlıyoruz."

        Uğurlu, fiziksel olarak ligin ortalamasına ulaştıklarına aktararak, "Göreve geldikten sonra oyuncuları fiziksel anlamda iyi bir noktaya getirdik. Hem fizik hem de mental olarak çok iyi durumdayız. Taraftarımızın desteğine çok fazla ihtiyacımız var. Oyuncularımızın özverisine çok ihtiyacımız var. Bütün olup, kenetlenip ligde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

