Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda maçın taktiğini çalıştı.​​​​​​​ Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.

