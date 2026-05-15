        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Cerrahi operasyonla midesinden olta iğnesi çıkarılan leylek "Mavi" göçe hazırlanıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da olta iğnesi yuttuğu için yaralı halde bulunan leylek, cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, barındırdığı 130 türden 1500'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.

        Vatandaşların yanı sıra turistlerin de ziyaret ettiği doğal yaşam parkı, yoğun bir yaban hayatı popülasyonunun bulunduğu kentte hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını da üstleniyor.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında doğada bulunan yaralı yaban hayvanları doğal yaşam parkına getirilerek tedavi ediliyor.

        Parkın kliniğinde tedavi edilen hayvanlar arasında erkek bir leylek de bulunuyor.

        Kentte halsiz halde bulunan leyleğin çekilen röntgeninde midesinde 3 santimetre uzunluğunda bir olta iğnesi olduğu belirlendi.

        Doğal yaşam parkının veterinerleri tarafından yaklaşık yarım saat süren operasyonla leyleğe anestezi verilerek cerrahi operasyonla olta iğnesi başarıyla çıkarıldı.

        Yaklaşık 9 aydır da doğal yaşam parkında beslenen ve rehabilite edilen leyleğe "Mavi" ismi verildi.

        Doğal yaşam parkı içinde akarsular ve göletlerin çevresinde yaşayan "Mavi"nin, ağustos ayının gelmesiyle yeniden göçe yolculuğuna çıkması bekleniyor.

        - Hikayesini duyan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, AA muhabirine, leyleğin röntgeninde olta iğnesi görünce çok şaşırdığını söyledi.

        Genel anestezi altında cerrahi operasyonla leyleğin midesindeki iğneyi çıkardıklarını belirten Demir, "Herhangi bir organının yırtılmaması veya iğnenin saplanmaması iyileşmesi için büyük bir avantaj oldu. Bazen oltalar soluk borusuna ya da hayati bölgelere saplanabiliyor." dedi.

        Leyleği özenle beslediklerini bazen de yaşam parkında doğal bir şekilde kendi besinini bulduğunu ifade eden Demir, "Türkiye için leyleklerin göç zamanı ağustosun sonu, eylülün başı genelde. Göç süresini kaçırdığı için uzun süredir bizimle. Uçuş kondisyonunu ve rehabilitasyon sürecini sağlamak amacıyla serbest bir alanda leyleği bırakıyoruz. Ağustos ayında bize veda edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

        Hikayesini öğrenen ziyaretçilerin leyleğe büyük ilgi gösterdiğini aktaran Demir, "Ziyaretçilerimiz leyleği görmek için sulak alanların etrafında geziniyor. Denizden geldiği için 'Mavi' ismini koyduk. Vatandaşlarımızdan da özellikle sulak alanlarda misina, iğne gibi yabancı cisimlerini bırakmamalarını istiyoruz. Yabani hayvanlar için bu cisimler tehlike oluşturabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Alanya'da asma tavanı çöken dairedeki 2 kişi yaralandı
        Çıralı'da sahil temizliği yapıldı
        Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş
        3,2 milyon liralık kaçak elektronik ürün ele geçirildi
        Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü kazanın ardından firar etti
        32 yıllık caretta mücadelesi; 1,5 milyon yavru denize ulaştı
