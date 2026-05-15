Cerrahi operasyonla midesinden olta iğnesi çıkarılan leylek "Mavi" göçe hazırlanıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da olta iğnesi yuttuğu için yaralı halde bulunan leylek, cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, barındırdığı 130 türden 1500'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.



Vatandaşların yanı sıra turistlerin de ziyaret ettiği doğal yaşam parkı, yoğun bir yaban hayatı popülasyonunun bulunduğu kentte hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını da üstleniyor.



Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında doğada bulunan yaralı yaban hayvanları doğal yaşam parkına getirilerek tedavi ediliyor.



Parkın kliniğinde tedavi edilen hayvanlar arasında erkek bir leylek de bulunuyor.



Kentte halsiz halde bulunan leyleğin çekilen röntgeninde midesinde 3 santimetre uzunluğunda bir olta iğnesi olduğu belirlendi.



Doğal yaşam parkının veterinerleri tarafından yaklaşık yarım saat süren operasyonla leyleğe anestezi verilerek cerrahi operasyonla olta iğnesi başarıyla çıkarıldı.



Yaklaşık 9 aydır da doğal yaşam parkında beslenen ve rehabilite edilen leyleğe "Mavi" ismi verildi.



Doğal yaşam parkı içinde akarsular ve göletlerin çevresinde yaşayan "Mavi"nin, ağustos ayının gelmesiyle yeniden göçe yolculuğuna çıkması bekleniyor.



- Hikayesini duyan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu



Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, AA muhabirine, leyleğin röntgeninde olta iğnesi görünce çok şaşırdığını söyledi.



Genel anestezi altında cerrahi operasyonla leyleğin midesindeki iğneyi çıkardıklarını belirten Demir, "Herhangi bir organının yırtılmaması veya iğnenin saplanmaması iyileşmesi için büyük bir avantaj oldu. Bazen oltalar soluk borusuna ya da hayati bölgelere saplanabiliyor." dedi.



Leyleği özenle beslediklerini bazen de yaşam parkında doğal bir şekilde kendi besinini bulduğunu ifade eden Demir, "Türkiye için leyleklerin göç zamanı ağustosun sonu, eylülün başı genelde. Göç süresini kaçırdığı için uzun süredir bizimle. Uçuş kondisyonunu ve rehabilitasyon sürecini sağlamak amacıyla serbest bir alanda leyleği bırakıyoruz. Ağustos ayında bize veda edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.



Hikayesini öğrenen ziyaretçilerin leyleğe büyük ilgi gösterdiğini aktaran Demir, "Ziyaretçilerimiz leyleği görmek için sulak alanların etrafında geziniyor. Denizden geldiği için 'Mavi' ismini koyduk. Vatandaşlarımızdan da özellikle sulak alanlarda misina, iğne gibi yabancı cisimlerini bırakmamalarını istiyoruz. Yabani hayvanlar için bu cisimler tehlike oluşturabiliyor." ifadelerini kullandı.

