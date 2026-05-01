Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Corendon Airlines X-Waters yüzme yarışları yarın Antalya'da başlayacak

        Corendon Airlines X-Waters yüzme yarışları yarın Antalya'da başlayacak

        Antalya'da Corendon Airlines sponsorluğunda, bu yıl ikincisi düzenlenecek uluslararası açık deniz yüzme sporu X-Waters'ın yarın startı verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 16:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Akdeniz rüyasında yüzün" mottosuyla Corendon Airlines sponsorluğunda Sedoxy Sports tarafından Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilecek yarışmada 21 ülkeden 750 sporcu mücadele edecek.

        Dayanıklılık ve kondisyonun sınanacağı yarışmada sporcular 2 bin 500 metrelik iki turdan oluşan 5 kilometre uzun mesafe parkurunun yanı sıra 1 mil, 500 metre, 2x1 kilometre bayrak yarışı yapacak.

        Yarışmada ayrıca X-KIDS 200 ve 50 metre parkurlarında çocuklar mücadele edecek.

        Sedoxy Sports Direktörü Onur Şentürk, AA muhabirine, yabancı katılımcılar oranı bakımından Türkiye'nin en büyük yarışmalarından birini düzenlediklerini söyledi.

        Antalya'nın en büyük yüzme yarışmasını yaptıklarını vurgulayan Şentürk, "Açık su yüzme branşı ülkemizde çok hızla gelişiyor. Antalya'nın özellikle mavi bayraklı plajlarını göstermek en büyük amacımız." dedi.

        Bu yıl 21 ülkeden 750 sporcunun yarışacağını belirten Şentürk, en küçük sporcunun 6, en büyük sporcunun ise 80 yaş üzerinde olduğunu ifade etti.

        Antalya'nın turizmin ve sporun başkenti olduğunu dile getiren Şentürk, "Katılım her yıl artarak devam ediyor. X Waters Antalya'da katılan sporculara özellikle kentin yerel lezzetlerini, ülkemizin güzelliklerini ve sunduğumuz hizmetleri göstermek için burada sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

        Yarışma 3 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

        Benzer Haberler

        İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Antalya'da protesto edil...
        İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Antalya'da protesto edil...
        Antalya'da mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolan 75 yaşındaki kişi...
        Antalya'da mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolan 75 yaşındaki kişi...
        Antalya'da sıcak hava etkili oldu
        Antalya'da sıcak hava etkili oldu
        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Antalya'dan başladı Ant...
        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Antalya'dan başladı Ant...
        Antalya Valisi Şahin, Kaş'ta kamu yatırımları ve antik kentte incelemelerde...
        Antalya Valisi Şahin, Kaş'ta kamu yatırımları ve antik kentte incelemelerde...
        Rus edebiyatı yapıtlarından "Anna Karenina" balesinin dünya prömiyeri Antal...
        Rus edebiyatı yapıtlarından "Anna Karenina" balesinin dünya prömiyeri Antal...