        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Elmalı'da Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri düzenlenecek

        Elmalı'da Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri düzenlenecek

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 21'incisi uluslararası, 42'ncisi ulusal düzeyde gerçekleştirilecek Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri, 26-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi ile Abdal Musa Tekke Köyü Kültürü Araştırma Derneğince düzenlenen etkinlikler, Elmalı ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

        Abdal Musa Tekke Köyü Kültürü Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Özel, yaptığı açıklamada, her yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından çok sayıda katılımcının bir araya geldiği etkinliklerin, Abdal Musa Sultan'ın düşünce dünyasını, kültürel mirasını ve Alevi-Bektaşi geleneğini yaşatmayı amaçladığını söyledi.

        Etkinliklerin, birlik, dayanışma ve kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir buluşma niteliği taşıdığını vurgulayan Özel, üç gün sürecek program kapsamında kültürel etkinlikler, anma programları ve söyleşilerin gerçekleştirileceğini aktararak, vatandaşları organizasyona davet etti.

        Alevi-Bektaşi kültürünün önemli buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen Elmalı Tekke Mahallesi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bu geleneğin merkezi olmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Google'dan sivrisinek ordusu!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Gayrimenkulde bayram molası
