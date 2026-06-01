Elmalı'da Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri düzenlenecek

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 21'incisi uluslararası, 42'ncisi ulusal düzeyde gerçekleştirilecek Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri, 26-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi ile Abdal Musa Tekke Köyü Kültürü Araştırma Derneğince düzenlenen etkinlikler, Elmalı ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.



Abdal Musa Tekke Köyü Kültürü Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Özel, yaptığı açıklamada, her yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından çok sayıda katılımcının bir araya geldiği etkinliklerin, Abdal Musa Sultan'ın düşünce dünyasını, kültürel mirasını ve Alevi-Bektaşi geleneğini yaşatmayı amaçladığını söyledi.



Etkinliklerin, birlik, dayanışma ve kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir buluşma niteliği taşıdığını vurgulayan Özel, üç gün sürecek program kapsamında kültürel etkinlikler, anma programları ve söyleşilerin gerçekleştirileceğini aktararak, vatandaşları organizasyona davet etti.



Alevi-Bektaşi kültürünün önemli buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen Elmalı Tekke Mahallesi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bu geleneğin merkezi olmayı sürdürüyor.

