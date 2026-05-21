        Antalya Haberleri Finike Belediyesi'nin "Umut Kafe" projesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

        Finike Belediyesi'nin "Umut Kafe" projesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

        Antalya'da Finike Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Umut Kafe" projesi, "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

        Giriş: 21.05.2026 - 15:02 Güncelleme:
        10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Engelli, Aile, Gençlik ve Spor Festivali (ANTFEST) programında verilen belge, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi adına Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Çobanoğlu'na takdim edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen festivalde, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasına yönelik çalışmalar tanıtıldı.

        Antalya İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda erişilebilir olduğu tescillenen Umut Kafe, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıran uygulamaları barındırıyor.

        Finike Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşların kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Erişilebilir, kapsayıcı ve engelsiz bir Finike hedefiyle üretmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
