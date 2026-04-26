Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor ile FDM Yapı Ereğlispor, karşılaşmadan golsüz berabere ayrıldı.





Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Ünver, Taner Kıtmır ve Aminenur Yıldırım hakem üçlüsü yönetti.



Ev sahibi Kumluca Belediyespor'un vuruşuyla başlayan maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da kontrollü bir futbol ortaya koydu. Maçın 20. dakikasından sonra kontra ataklarla konuk takım kalesinde gol arayan ev sahibi Kumluca Belediyespor, elde ettiği pozisyonlardan istediği golü bulamadı. İlk yarı 0-0 berabere bitti.





İkinci yarıda da gol olmayınca her iki takım, karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı.



Ligin son haftasında Kumluca Belediyespor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

