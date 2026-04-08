Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Göz ardı edilen karın içi varisler girişimsel radyolojiyle hızlı teşhis ediliyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bora Peynircioğlu, alt karın ağrısıyla hastaneye başvuran kadın hastaların bir kısmında genelde göz ardı edilen karın içi varisler görüldüğünü belirterek, "Pelvik varisin adı konduktan sonra tedavi çok kolay. Hastalar ömür boyu taşıdığı bu varis yükünden girişimsel radyolojiyle yarım saatlik bir işlemle tamamen kurtuluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Peynircioğlu, "2026 Ulusal Kongresi-EVIS Uluslararası Ortak Toplantısı"na katılmak için geldiği Antalya'da, "iğne deliğinden" gerçekleştirilen girişimsel radyoloji uygulamalarının tanı ve tedavideki avantajlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Miyomu olan kadınların, şişkinlik, kanama, çok sık idrara gitme ve bazen de kabızlık şikayetiyle doktora başvurduğunu bildiren Peynircioğlu, bu şikayetleri olan hastaların genellikle kadın doğum bölümüne başvurduğunu söyledi.

        Miyom, çikolata kisti tanısı alan kadınlara tetkiklerin yapıldığı sırada farklı hastalıkların tanısının da konduğunu dile getiren Peynircioğlu, bazı hastaların bu tanılara eşlik eden karın içi varis tanısı da aldığını ifade etti.

        Genellikle miyom ve endometriozise yönelik tedavilerin standart olarak kadın hastalıkları ve doğum doktorları tarafından sunulurken, pelvik, karın içi varislere yönelik tedavilerin pek sunulmadığını, göz ardı edildiğini belirten Peynircioğlu, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla hastalarımız bir kısım şikayetlerini tedavi ettirirken bir kısmını ettiremiyor. Bu grup hastada girişimsel radyolojiye danışmanın önemi bu noktada ortaya çıkıyor. Her miyom hastası değil ama alt karın ağrısıyla hastaneye başvuran kadın hastaların bir kısmında karın içi varisler görülüyor. Buna 'pelvik konjesyon' sendromu diyoruz. Bu çok göz ardı edilen, çok atlanan bir hastalık. Kadınlar bununla ilgili şikayetlerini yıllar boyu taşıyıp, maalesef derman bulamıyor."

        - "Hastanede yatışı olmadan, ameliyat ihtiyacı olmadan tedaviyi yapabiliyoruz"

        Peynircioğlu, pelvik varislerin, kadın hastalıkları ve doğum doktorlarının direkt tedavi sunabildiği bir hastalık olmadığına dikkati çekti.

        Hastalara, önce kadın hastalıkları ve doğum doktorlarını görmeleri, şikayetleri çözülemediğinde karın içi varis şüphesiyle girişimsel radyolojiye başvurmaları önerisinde bulunan Peynircioğlu, "Pelvik varisin adı konulduktan sonra tedavi çok kolay. Hastalar ömür boyu taşıdıkları bu varis yükünden yarım saatlik bir işlemle tamamen kurtuluyor. Hastanede yatışı olmadan, ameliyat ihtiyacı olmadan, anestezi bile almadan bu işin tedavisini yapabiliyoruz." diye konuştu.

        Miyom tedavisinde el bileğindeki atardamardan girip miyomun içine ulaştıklarını anlatan Peynircioğlu, karın içi pelvik varislerde ise toplardamardan girip varisin içine ulaştıklarını ve aynı bacak varisinde olduğu gibi yarım saatlik basit anjiyo işlemiyle tedavi ettiklerini anlattı.

        Karın içi varislerin bacak varislerinde olduğu gibi çok farklı sebeplerle ortaya çıktığını kaydeden Peynircioğlu, "Önemli olan şey kişisel yatkınlık. Genetik sebepler, fazla kilo, toplardamar kapaklarının zayıf olması, çok ayakta kalma, çok doğum yapma özellikle normal doğum sayısının iki ve daha fazla olması karın içi varis ihtimalini arttırıyor." dedi.

        Prof. Dr. Peynircioğlu, karın içi varisleri olan bir hastanın tanı alana kadar adeta doktor doktor gezdiğini belirterek, "Çünkü çok bilinen bir hastalık grubu değil. Bizimle tanışana kadar işleri çok zor. Bizimle tanıştıktan sonra işleri çok kolay." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
