Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin Avrupa için önemli olduğunu belirtti:

        Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin Avrupa için önemli olduğunu belirtti:

        SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/ŞİLAN TURP - Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin hem ülkesinin hem de Avrupa'nın istikrarı için önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin Avrupa için önemli olduğunu belirtti:

        SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/ŞİLAN TURP - Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin hem ülkesinin hem de Avrupa'nın istikrarı için önemli olduğunu söyledi.

        Kobakhidze, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        ADF'ye ikinci kez katıldığını belirten Kobakhidze, forumun seçkin dinleyicilerle konuşma ve dünya genelinde yaşanan gelişmeler hakkındaki vizyonları paylaşma fırsatı sunması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Kobakhidze, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan Gürcistan'ın da olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Bizi de bu savaşa dahil etmek için çok belirgin bir istek vardı ancak sonuç olarak ülkede bir savaşın çıkmasını önlemeyi başardık." dedi.

        Söz konusu savaşın sona ermesinin hem Gürcistan'ın hem de Avrupa'nın istikrarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Kobakhidze, bunun en yakın zamanda gerçekleşmesini umduklarının altını çizdi.

        Bu kapsamda Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinin önemli olduğunu belirten Kobakhidze, "Türkiye'nin bu son derece karmaşık durumda üstlendiği rol çok değerliydi. Bu çatışmayı çözmeye yönelik çabalarda Türkiye'nin oynadığı olumlu rolü büyük takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kobakhidze, tüm ülkelerin barışı koruma, istikrarı sağlama ve ekonomik bağları güçlendirmeye odaklanması gerektiğine işaret ederek, böylece "olumsuz siyasi çıkarların önüne geçilebileceğine" inandığını dile getirdi.

        Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilere de değinen Kobakhidze, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinden "gurur ve mutluluk" duyduklarını söyledi.

        Kobakhidze, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

