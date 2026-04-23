        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da 2. uçurtma şenliği düzenlendi

        Kumluca'da 2. uçurtma şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 2. Uçurtma Şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Kumluca'da 2. uçurtma şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 2. Uçurtma Şenliği yapıldı.


        Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri eğlendi. Yaklaşık 1000 uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ikincisini düzenledikleri uçurtma şenliğine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

        Amaçlarının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen günde, çocukların bayram havasında gönüllerince eğlenmelerini sağlamak olduğunu anlatan Avcıoğlu, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının da 106. yıl dönümü. Böyle güzel bir günde geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramını kutlamak, onlara yaşamlarında güzel bir anı bırakmak adına bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, ayrıca yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı

        Benzer Haberler

        Kumluca'da Kaymakamlık makamına Lamia Başer oturdu
        Kumluca'da Kaymakamlık makamına Lamia Başer oturdu
        Serik'te ATM'de unutulan para zabıtaya teslim edildi
        Serik'te ATM'de unutulan para zabıtaya teslim edildi
        Antalya'da biber yüklü kamyonetin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Antalya'da biber yüklü kamyonetin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Serik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Serik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Başkan koruması bankamatikte bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
        Başkan koruması bankamatikte bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
        Ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu Olayı haber alarak gelen...
        Ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu Olayı haber alarak gelen...