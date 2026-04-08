        Kumluca'da "27. Tarım ve Seracılık Festivali" hazırlıkları sürüyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenecek geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali için hazırlıklar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kumluca'da "27. Tarım ve Seracılık Festivali" hazırlıkları sürüyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenecek geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali için hazırlıklar devam ediyor.

        Festivalin en önemli ve renkli etkinliklerinden olan Yörük göçü ve Yörük obaları etkinlikleri için kura çekimi yapıldı.

        Kumluca Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

        Toplantıda, Yörük göçüne katılacak gruplar ile Yörük obalarının yerleri kura ile belirlendi.

        Festival programı kapsamında ayrıca acı biber yeme yarışması, kadınlar matinesi, yağlı güreşler ve konserler gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Organizasyon süresince ilçede hareketlilik yaşanması bekleniyor.

        Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festivalin 25 Nisan'da Yörük göçü ile başlayacağını, 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek geleneksel yağlı güreşlerle sona ereceğini söyledi.

        Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha renkli ve değişik etkinliklerle yapılan festivalin 27 yıldır devam ediyor olmasında ilçe halkının katkısının büyük olduğunu ifade eden Avcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Çeyrek asırdan fazla bir süredir tarım ve seracılık festivalimiz devam ediyor. Bu kadar uzun soluklu bir festivalin devam etmesinde en büyük katkı halkımızın bu festivali sahiplenmesidir. Bu yıl yine etkinliklerimizi planladık, dolu dolu güzel bir festival geçireceğiz. Tüm halkımızı festival etkinliklerimize davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

