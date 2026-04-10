Kumluca'da "Şaşkaloz Aşıklar" tiyatro oyunu sahnelendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kumluca Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Şaşkaloz Aşıklar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.





Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen yetişkin komedi türündeki oyunu, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun eşi Zahide Avcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Kumluca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Eken, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda tiyatro sever izledi.



Kumluca Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği oyun, mizahi diyaloglarıyla izleyicilere keyifli ve kahkaha dolu anlar yaşattı.



Program sonunda izleyiciler, fuaye alanında kurulan standı ziyaret ederek Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) destek oldu.​​​​​​​

