        Manavgat'ta YURTLİG Akdeniz Grubu Erkek Basketbol Turnuvası düzenlenecek

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2025-2026 YURTLİG Akdeniz Grubu Erkek Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

        Giriş: 06.04.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda 11-17 Nisan'da düzenlenecek organizasyon, 11 Nisan'da Şelale Öğrenci Yurdu'ndaki teknik toplantıyla start alacak.

        Turnuvanın resmi açılışı ise 13 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan kortej yürüyüşüyle yapılacak.

        Müsabakalar öncesi sporcular için hazırlanan kültür rotası kapsamında geziler düzenlenecek. 12 Nisan'daki gezilerle Oymapınar Barajı, Manavgat Şelalesi ve Side Antik Kenti gibi turistik noktalar genç basketbolculara tanıtılacak.

        Organizasyon, 17 Nisan'daki final ve kupa töreniyle sona erecek.

        Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, yaptığı açıklamada, maçların 13-16 Nisan'da Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanacağını belirtti.

        Karakaya, turnuvanın sadece sporla sınırlı kalmayacağını, konser ve söyleşilerle gençlik festivaline dönüşeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

