Serik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ve 2 motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Sarıabalı Mahallesi'nde R.T'nin idaresindeki motosiklet, hatalı bir şekilde şerit deştirdiği iddia edilen otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu devrildi.



Bu sırada arkadan gelen Ö.K.Y. (15) yönetimindeki motosiklet de diğer motosiklete çarpmamak için yoldan çıkarak devrildi.



Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan O.Y. yaralandı.



Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde otomobilin şerit değiştirmesi ve motosikletlerin devrilerek savrulması yer aldı.



